İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor

Yurdun geneli kavurucu sıcaklarla boğuşurken, serinleten haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji, İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon'un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimine gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

İSTANBUL'A DOLU GELİYOR

AKOM ise İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren fırtına ve kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirtti. Son radar verilerinde ise Silivri ve Büyükçekmece çevresinde şiddetli sağanak, fırtına, şimşek, yıldırım ve doluya neden olacak kütleler görüldü.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Öte yandan rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.