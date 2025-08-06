İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
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İstanbul'da özellikle Silivri ve Büyükçekmece çevresinde şiddetli sağanak, fırtına, şimşek, yıldırım ve doluya neden olacak kütleler radara yansıdı. Vatandaşların özellikle dolu yağışı ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları istendi.

Yurdun geneli kavurucu sıcaklarla boğuşurken, serinleten haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji, İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon'un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimine gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

İSTANBUL'A DOLU GELİYOR

AKOM ise İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren fırtına ve kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirtti. Son radar verilerinde ise Silivri ve Büyükçekmece çevresinde şiddetli sağanak, fırtına, şimşek, yıldırım ve doluya neden olacak kütleler görüldü.

İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Öte yandan rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

şu an rüzgar var eskiden istanbulda her sene ağustosun sonlarına doğru binalar yokken sert ılık rüzgarlar eserdi sanki yaz mevsimi bu rüzgarlarla ben gidiyorum derdi ondan sonra havanın sıcaklığı azalır ılık güzel bir hava beton yığınına dönmemiş bir şehir her taraf toz toprak ne güzel insanın açgözlü olmadığı küçük şeylerle mutlu olunan sakin sessiz sade basit bir yaşam o zamanları yaşamayan bilmez her tarafı beton yığınına çeviren zihniyette o devirleri yaşadı halada betonlaştırmaya uğraşıyor

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