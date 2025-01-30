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İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak

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İstanbul Valisi Davut Gül, ruhsatsız ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını belirtti. Vali ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile itfaiye birimlerinin kaymakamlarla koordineli şekilde vatandaşların güvenliğini yüzde 100 sağlamaları gerektiğini vurguladı.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Gül,Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, vicdanları sızlatan acı bir olay yaşandığını anımsatan Gül, kurumların yangınla ilgili tedbirlerinin gözden geçirilmesinin önemli olduğuna, denetlenmesi gereken binaların bulunduğuna işaret etti.

"RUHSATSIZ OTELLER KAPATILACAK"

Ruhsatsız ya da bakanlıktan işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını belirten Gül, "Otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek. Otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi, pazar tamamını kapatacağız. Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız. Listeler belli. Dolayısıyla yarına kadar bitirelim. Olur ya ölçekten dolayı yetiştiremezsek cumartesi, pazar bunların tamamını kapatmış olalım" ifadelerini kullandı.

İTFAİYE VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Vali Gül, görev alanlarına giren yerlerde, belirlenen bir takvimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile itfaiye birimlerinin kaymakamlarla koordineli şekilde vatandaşların güvenliğini yüzde 100 sağlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarızırzop:

neden ruhsatsız çalışmasına izin verdiniz merak etitm

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Her otel ruhsat alması gerekir fakat her otel turizim belgesi almak zorunda değil saçmalamağa başlandı

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Biraz sıkar

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Haber YorumlarıTayfur Çoşkun:

Bugüne kadar Ruhsatsızmıymış:))

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