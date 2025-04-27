Bakan Fidan: PKK ya kendi isteğiyle silah bırakacak ya da bıraktıracağız

Bakan Fidan'dan tarihi rest: Ya kendileri silah bırakacak...
Erdoğan, Arapça öğretmeninin cenaze namazına katıldı

Erdoğan'dan öğretmenine son veda! Tabutuna böyle omuz verdi
İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

"Türkiye test ediliyor, depremler yapay"
Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

Duaya başladıkları gibi soluğu kapalı alanda aldılar

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen fırtınanın 29 Nisan Salı gecesine etkili olacağını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul bu hafta yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

VALİLİK SAAT VERİP UYARDI

İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya ilişkin uyarı mesajı yayınladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde 28 Nisan Pazartesi günü öğleden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın salı gecesinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

METEOROLOJİ YAĞIŞ UYARISI DA YAPTI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda, kuvvetli sağanak uyarısı da yapıldı. Yağışların; Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.