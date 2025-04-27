İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul bu hafta yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

VALİLİK SAAT VERİP UYARDI

İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya ilişkin uyarı mesajı yayınladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde 28 Nisan Pazartesi günü öğleden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın salı gecesinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİ YAĞIŞ UYARISI DA YAPTI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda, kuvvetli sağanak uyarısı da yapıldı. Yağışların; Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.