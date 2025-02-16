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İstanbul Valiliği saat verip uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından valilik de milyonlarca İstanbulluyu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ikaz etti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada bu geceden itibaren başlayacak yağışların çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe ve cuma günü ise kar yağışlı geçeceği ifade edildi.

İstanbul Valiliği, kent geneli için yağış uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada kentte devam etmekte olan yağışların pazartesi akşam saatlerine dek süreceği, çarşamba günü ise karla karışık yağmur beklendiği kaydedildi. Açıklamada perşembe ve cuma günleri ise aralıklı kar yağışlarının kentte etkili olacağı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İlimizde hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi ile birlikte soğuk havanın etkisine girmesi beklenmektedir. İlimizde halen devam eden yağışların; bu geceden itibaren, yarın (Pazartesi günü) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

Salı günü de kuvvetli yağışların; 19.02.2025 (Çarşamba) günü karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 20.02.2025 (Perşembe) ve 21.02.2025 (Cuma) günü aralıklı olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir."

İstanbul Valiliği saat verip uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFOX MOLDER:

neden hava durumu haberi manşetinde mini etekli bayan var sapıkmısınız?

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Bu meteoroloji işi deprem işi gibi söylenenlerle yaşananlar bir olmuyor..

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Haber YorumlarıAbdullah :

bu mini etekli ablayi gösteriyorlar yani diyorlar o gün mini etek giyin

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