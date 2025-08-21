İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı

İstanbul Valiliği, okulların açılması öncesi, sokak hayvanları hakkında açıklama yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül imzalı yazı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 39 ilçe kaymakamlığına gönderildi.

"TOPLAMA FAALİYETLERİ İVEDİLİKLE YAPILMALI"

Yazıda, okulların açılmasına kısa bir süre kaldığı hatırlatılıp şöyle denildi: "Başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması."

"SAHİPSİZ HAYVANLAR BAKIMEVLERİNE NAKLEDİLMELİ"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama tam olarak şöyle: "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 30.07.2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13.12.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle beraber mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur" hükmü ile, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları başlığı, 7. maddesi (a) bendinde "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 sayılı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek." hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir.