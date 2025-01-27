Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı

Arayıp teyit ettik! Belediye başkanından kardeşine müthiş kıyak
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında cuma namazına gitme izinleriyle ilgili aksaklıkların giderilmesi için yazı gönderdi. Yazıda, personelden isim ve imza alınması, izin saatlerinin mesaiye eklenmesi gibi uygulamaların doğru olmadığı belirtilerek "Genelgenin ruhu, ibadet özgürlüğünü engellememek ve işler aksamadan yeterli personel bulundurulmasını sağlamaktır" denildi.

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmesine izin verilmesine ilişkin farklı uygulamaların ve aksaklıkların giderilmesine yönelik kentteki kamu kurumlarına yazı gönderdi.

"CUMA NAMAZI SAATİNİN..."

Vali Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda, "Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti." ifadelerine yer verildi.

"YETERLİ PERSONEL BULUNDURUN"

Buna karşın uygulamada birtakım aksaklıkların olduğu, personel isim ve imzasının alınması, izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine ilave edilmesi gibi farklı uygulamaların görüldüğü belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi: "Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi; tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi'nin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

İşte kurumlara gönderilen o yazı;

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
img

"Yan masadaki kız kocama mesaj attı"
img

Bu kart durduk yere para kesiyor
img

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıVEFA:

Alevilere, hıristiyanlara, musevilere, ateistlere,deistlere, panteistlere, zerdüştlere, sabiilere de ibadet ya da okuma günlerinde aynı haklar tanınmalı!..ADALET VE KALKINMA PARTİSİ OLMANIN GEREKLİLİĞİ BUDUR!!

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme75
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüsünür:

Hristiyanlarin kutsal gunu pazardir. Pazar gunleri tatil yapar. Muslumanlarin kutsal gunu ise cumadir. Cuma gunu tatil olmasi gerekir

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerge_nekon:

cuma namazını eda etmek için kalbi din iman aşkıyla çarpan herkese selam olsun

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGenco:

Vefa, senin burdan başka bir mabedin var mı ki ? İşine bak..

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSuat:

Cuma namazına gidenler gitmeyenlerden helallik almalı. Gidenlerin işlerini yaptıkları için. Ben helallik alıyorum Alevi iş arkadaşımdan. Allah herkesin ibadetini yapmayı nasip etsin.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

bizim dinimiz hoş görü sevgi dinidir valibey gereğini yapmıştır kimse mağdur olmasın

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Bu genelgenin dinimizin esaslarina uygun olmadigini dusunuyorum. Soyle ki: Ibadet ozgurlugu kutsaldir ve isteyen ibadetini yapabilmelidir fakat ibadet esnasinda kaybedilen zaman telafi edilmelidir. Ibadet esnasinda calisanin devam eden mesaisinin ucreti vergi verenler tarafindan odenmektedir. Bu kaybedilen zaman telafi edilmez ise bu kul hakkinda girer ve dinimize de uygun olmaz. Bizden soylemesi.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.