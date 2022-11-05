İstanbullular dikkat! Maraton nedeniyle yarın bu yollar kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Maratonu'nun 44'üncüsü yarın start alacak. Etkinlik tamamlanana kadar mega kentte bazı yollar kapalı olacak. İstanbul Valiliği etkinlik boyunca kapalı olacak yolların listesini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği 44. İstanbul Maratonu yarın koşulacak. Etkinlik sonuna kadar kentte bazı yollar kapalı olacak. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan maraton, Anadolu yakasında başlayacak, Avrupa yakasında bitecek.

56 ELİT ATLET MÜCADELE EDECEK

Maraton (42,195 kilometre), 42 kilometre paten yarışı, 15 kilometre koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde düzenlenecek yarışlarda 56 elit atlet kıyasıya yarışacak. Kadınlarda Sechale Dalase ile Melesech Tsegaye, erkeklerde ise Marius Kimutai, Samuel Kiplimo, Tadesse Kemechachu ve Robert Kipkemboi yarışın favori atletleri arasında gösteriliyor.

VALİİLİK TRAFİĞE KAPALI YOLLARI DUYURDU!

Toplam 60 bin kişinin mücadele edeceği maraton nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği trafiğe kapatılacak yolları paylaştı:

"Kapanacak yollar kapama saati: 06:00 Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu, Alayköşkü Caddesi, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)"

İLK KEZ 1979'DA YAPILDI

Tercüman gazetesinin ilk kez 1973 yılında gündeme getirdiği Asya'dan Avrupa'ya koşma fikri,1979 yılında bir grup Alman turistin girişimiyle hayata geçirilebildi. İstanbul Maratonu'nun bugünkü geniş kapsamına ulaşması ise İBB'nin himayesinde organize edilmesiyle sağlandı. Maratonda kategoriler ile ödüller arttırılırken, yerli ve yabancı atletlerin katılımında da dikkat çekici seviyede artış oldu. Organizasyon, dünyanın sayılı maratonu arasına girdi.