İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişilerden pişkin savunma! Adliyeye sevk edildiler

Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişilerden pişkin savunma
Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin

Bakan Fidan'dan zirveye damga vuran İsrail çağrısı
Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

Azerbaycan neden İsrail'in yanında? İşte herkesin merak ettiği yanıt

İstanbul'un 3 ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'un 3 ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji ve AKOM'un art arda yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Yağışlar özellikle Çatalca, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini, soğuk hava ve kar yağışının ise hafta boyunca devam edeceğini belirtmişti.

UYARILAR ART ARDA GELMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ) ise 11 Nisan 2025 Cuma günü için yaptığı hava durumu değerlendirmesinde, İstanbul genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirmişti.

YAĞIŞ 3 İLÇEDE ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası megakent İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Yağışlar özellikle İstanbul'un Çatalca, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde etkili olurken bölgeden gelen görüntüler uzun zamandır kara hasret kalan İstanbulluları heyecanlandırdı.

ANKARA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

AFAD'ın yaptığı uyarılar sonrası dün akşam kar yağışının esir aldığı başkent Ankara'da eğitime 1 gün ara verilmişti. Yağışların etkisini neredeyse her dakika artırdığı kentte kar kalınlığının 15 cm'i bulduğu ifade edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.