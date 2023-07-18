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İstanbul trafiğinde ilginç anlar! Kıyafetlerini çıkaran 2 kadın aracın üstünde twerk yaptı

Yaşam Haberleri

İstanbul'un Pendik ilçesinde seyir halindeki bir aracın camlarından dışarı sarkan iki kadın, iç çamaşırlarıyla twerk yaptı. Çevredekiler tarafından kaydedilen o görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

İstanbul trafiğinde ilginç bir video kaydedildi. Pendik ilçesinde iki kadın, seyir halindeki aracın camlarından çıkarak iç çamaşırları ile dans etti.

KISA SÜREDE GÜNDEM YARATTI

Akıllara durgunluk veren videoda kadınlardan biri aracın camında diğeri ise sunroof'tan çıkarak twerk yaptı. İç çamaşırlarıyla oldukları görülen kadınlar, çevredeki araçlarda yolculuk yapan diğer insanlar tarafından videoya alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

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İstanbul Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Hakan Arslanoglu:

çok şaşırtıcı bir durum İstanbul trafiğinde kıyafetlerini çıkaran kadınlar nasıl yolculuk yapabilmişler. bırakın kadınları kadınlarla birlikte arabayı bile kaldırıp götürürlerdi.

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FUAT SÖYLER:

Millet kafayı yemiş.Ahlaksızlık tavan yapmış

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Hayri :

Ülkenin yarısı can çekişmiyor oldum olası ekonomisi bişeyden etkilenmeyen nufus yuzde 20 lerde dir bu ülkede yuzde sekseni de perişan saçlarım, ha bunları kale almaya gerek yok pudra şekeri çarpmştır havalarda sıcak bu davranışlar zengin davranışı değil bunlar özenti varoşların kendi çapında varyetesi

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