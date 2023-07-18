İstanbul trafiğinde ilginç anlar! Kıyafetlerini çıkaran 2 kadın aracın üstünde twerk yaptı

İstanbul'un Pendik ilçesinde seyir halindeki bir aracın camlarından dışarı sarkan iki kadın, iç çamaşırlarıyla twerk yaptı. Çevredekiler tarafından kaydedilen o görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

İstanbul trafiğinde ilginç bir video kaydedildi. Pendik ilçesinde iki kadın, seyir halindeki aracın camlarından çıkarak iç çamaşırları ile dans etti.

KISA SÜREDE GÜNDEM YARATTI

Akıllara durgunluk veren videoda kadınlardan biri aracın camında diğeri ise sunroof'tan çıkarak twerk yaptı. İç çamaşırlarıyla oldukları görülen kadınlar, çevredeki araçlarda yolculuk yapan diğer insanlar tarafından videoya alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yarattı.