İstanbul-İzmir Otoyolunda Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı
İstanbul-İzmir otoyolu Çiftlikköy Kılıç köyü mevkisinde meydana gelen zincirleme kazada bir tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
İstanbul- İzmir otoyolunda zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir otoyolu Çiftlikköy Kılıç köyü mevkisinde bir tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
???????İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.??????? Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam