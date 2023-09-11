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İstanbul-İzmir Otoyolunda Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Yaşam Haberleri

İstanbul-İzmir otoyolu Çiftlikköy Kılıç köyü mevkisinde meydana gelen zincirleme kazada bir tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

İstanbul- İzmir otoyolunda zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir otoyolu Çiftlikköy Kılıç köyü mevkisinde bir tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

???????İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.??????? Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşam

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