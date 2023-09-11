İstanbul-İzmir Otoyolunda Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı

İstanbul-İzmir otoyolu Çiftlikköy Kılıç köyü mevkisinde meydana gelen zincirleme kazada bir tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.