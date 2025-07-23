İstanbul için 'Çok tehlikeli' 48 saat başladı

Türkiye, 2025 yazının en sıcak günlerini yaşamaya başladı. Dün birçok kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken, bugün hava daha da kavurucu hale geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, art arda yayımladığı uyarılarla bazı bölgelerde yağış beklendiğini bildirirken, büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca vatandaşı yüksek sıcaklık ve nem konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

İSTANBUL'U ÇOK TEHLİKELİ 48 SAAT BEKLİYOR

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan Afrika kökenli sıcak hava dalgasına, Basra bölgesinden gelen ikinci bir sıcak hava sisteminin daha eklendiği belirtildi. Özellikle İstanbul için "İstanbul'da gölgede 42 derece ölçülebilir. Çarşamba akşamı bile hava 30 derece olacak. Nem oranı da artacak, kentte çok tehlikeli 48 saat başlıyor" uyarıları yapılıyor.

BAZI KENTLERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava beklendiğini, ancak Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışların görülebileceğini bildirdi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÇOK ÜZERİNDE

Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Adıyaman, Aydın, Batman, Diyarbakır, Manisa ve Şanlıurfa'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı.

YOĞUN NEM TAŞINACAK

İstanbul'da şu ana kadar nemin düşük seyrettiği belirtilirken, yapılan uyarılarda çarşamba gecesinden itibaren Karadeniz üzerinden yoğun nem taşınacağı ifade edildi. Uzmanlar, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın daha da artacağına dikkat çekiyor.