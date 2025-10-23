İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

İstanbul, yarın akşam saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağışın etkisi altına girecek.

İSTANBUL 'ŞİDDETLİ SAĞANAK' VE 'FIRTINAYA' TESLİM OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul genelinde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle gece saatlerinde Avrupa Yakası'nda şiddetlenerek gök gürültülü sağanağa dönüşmesi öngörülüyor. Pazartesi ve salı günlerinde ise rüzgarın güneybatı yönünden fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

VALİLİK UYARDI: OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre yarın akşam saatlerinden itibaren İstanbul için kuvvetli sağanak beklendiği hatırlatılarak, "Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

8 İL İÇİN 'SARI' KODLU UYARI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, İstanbul'un yanı sıra Manisa, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Çanakkale için "sarı" kodlu sağanak uyarısı verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün kıyı Ege'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği aktarıldı.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istenen açıklamada, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.