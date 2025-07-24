İstanbul'da Sıcak Hava Nedeniyle Sahillere Akın

İstanbul'da Sıcak Hava Nedeniyle Sahillere Akın
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İstanbul'da hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkmasıyla serinlemek isteyenler Beşiktaş'taki Bebek ve Aşiyan sahillerine koştu. Dronla havadan görüntülenen deniz keyfi dikkat çekti.

Doğan Can CESUR / -İSTANBUL'da hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkmasıyla sıcak havadan bunalanlar sahillere koştu. Serinlemek isteyenler Beşiktaş'taki Bebek Sahili ile Aşiyan Sahili'nden denize girerek serinlemeye çalıştı. Denize girenler dronla havadan görüntülendi.

Termometrelerin 35 dereceyi aştığı İstanbul'da sıcaktan bunalanlar serinlemek için sahillere koştu. Beşiktaş Sahili'nde denize girenler boğazın serin sularının keyfini çıkardı. Beşiktaş'taki Bebek Sahili ile Aşiyan Sahili, serinlemek için denize girenlerle doldu taştı. Bebek ve Aşiyan Sahili'nden denize girenler dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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