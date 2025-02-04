İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ( Akom ) tarafından 6-7 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının bu akşam itibarıyla 4 derecenin altına düşeceğini, gece saatlerinden sonra ise özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının başlayacağı tahmin edildiğini duyurdu.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Akom'un açıklamasına göre, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanakları etkili olacak. 40-70 kilometre hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı öngörülüyor. Akom, mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi halinde şehir merkezinde bile 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığı oluşabileceği uyarısında bulundu. Kar yağışlarının Cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi beklenirken, sıcaklıkların 5-7 derece civarında kış değerlerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

BUZLANMAYA DİKKAT

Akom, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı İstanbulluları uyardı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgularken, belediye ekiplerinin AKOM ve Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajları doğrultusunda yolları açık tutmak için gerekli müdahaleleri yapacağını duyurdu.

FIRTINA VE DON UYARISI

AKOM açıklamasında olası hava olaylarının şiddet derecelerini, "Rüzgar: 50-61 km/saat, Fırtına: 62-74 km/saat, Kuvvetli fırtına: 75-88 km/saat, Tam fırtına: 89-102 km/saat, Kuvvetli kar: 5-20 cm arası, Yoğun kar: 20 cm ve üzeri" şeklinde sıraladı. İstanbulluların şiddetli hava şartlarına karşı tedbirli olması, özellikle açık alanlarda rüzgara karşı dikkatli hareket etmesi önerildi.