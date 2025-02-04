Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Cemal Enginyurt'a Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından resen soruşturma başlatıldı

Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma
Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ( Akom ) tarafından 6-7 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının bu akşam itibarıyla 4 derecenin altına düşeceğini, gece saatlerinden sonra ise özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının başlayacağı tahmin edildiğini duyurdu.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Akom'un açıklamasına göre, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanakları etkili olacak. 40-70 kilometre hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı öngörülüyor. Akom, mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi halinde şehir merkezinde bile 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığı oluşabileceği uyarısında bulundu. Kar yağışlarının Cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi beklenirken, sıcaklıkların 5-7 derece civarında kış değerlerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı

BUZLANMAYA DİKKAT

Akom, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı İstanbulluları uyardı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgularken, belediye ekiplerinin AKOM ve Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajları doğrultusunda yolları açık tutmak için gerekli müdahaleleri yapacağını duyurdu.

FIRTINA VE DON UYARISI

AKOM açıklamasında olası hava olaylarının şiddet derecelerini, "Rüzgar: 50-61 km/saat, Fırtına: 62-74 km/saat, Kuvvetli fırtına: 75-88 km/saat, Tam fırtına: 89-102 km/saat, Kuvvetli kar: 5-20 cm arası, Yoğun kar: 20 cm ve üzeri" şeklinde sıraladı. İstanbulluların şiddetli hava şartlarına karşı tedbirli olması, özellikle açık alanlarda rüzgara karşı dikkatli hareket etmesi önerildi.

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
img

Sarı kod verildi! 19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı
img

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
img

Türk futbol tarihine geçen an
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBidüşün:

Haberlernokta com bi kar yağdıramadın

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıilyas tanrıverdi:

inşallah şöyle güzel bir kar yağar bereketli olur inşallah

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim Kurt:

Uçuşlar felan iptal olacak deniliyor o kadar büyük bir yağış olacaksa süper

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
Kahramanmaraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı

Maraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.