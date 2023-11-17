İstanbul'da Gün Doğumuyla Büyüleyici Görüntüler

İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyandı. Kartal Aydos Ormanı'nda da güneşin doğuşuyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Birçok kişi bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve görüntü çekti.

İSTANBUL'da gün doğumu ile birlikte gökyüzü kızıla boyandı. Ortaya büyüleyici görüntüler çıktı.

İstanbul güne kızıl bir gökyüzü ile başladı. Kartal Aydos Ormanı'nda da güneşin doğuşu ile birlikte gökyüzü kızıla büründü. Ortaya adeta büyüleyici görüntüler çıktı. Bir çok kişi o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve görüntü çekti.