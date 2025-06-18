İstanbul'da Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi

Kültür Bakanlığı 'na bağlı 1. Bölge Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sünnet Şöleni'ne katılan İstanbul Valisi Davut Gül , "Vakıflar Bölge Müdürlüğü'müz İstanbul'da her yıl yetim ve öksüz çocuklarımızın, isteyenlerin sünnetlerini yapıyor. Bu senede 2 bin çocuğumuzun sünnetini yapıyoruz" dedi.

İstanbul'da Kültür Bakanlığı'na Bağlı Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Sultan 2. Beyazıt'ın Vakfiyesi Gereği 54 Çocuğa Tarihi Sünnet Şöleni düzenlendi. Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul 1. Bölge Vakıflar Müdürü Yavuz Güner katıldı. Kültürel mirasın örneklerinden biri olan bu geleneğin yaşatılması için düzenlenen etkinlik klasik araçlarla oluşturulan konvoy ile başladı. Gösteriler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Vali Gül'ün katılımıyla edilen dualar ile devam etti. Ardından sünnet şöleninin yapılacağı etkinlik alanına konvoylarla geçildi. Etkinlik mehteran takımı, palyaço gösterileri ve müziklerle devam etti.

'DEVLET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Vakıflar Bölge Müdürlüğü'müz İstanbul'da her yıl, yetim ve öksüz çocuklarımızın isteyenlerin sünnetlerini yapıyor. Bu senede 2 bin çocuğumuzun sünnetini yapıyoruz. Burada şu an 54 çocuk var. Ayasofya'da hocalarımız dualarını yaptılar. Yine klasik araçlarla gezdirilecek. Bunlar etap etap sünnet düğünleri yapılacak. Gün boyunca çeşitli hediyeler var. Devlet kimsesizlerin kimsesidir. Bu anlamda yetim, öksüz, dezavantajlı gruplar Cumhurbaşkanımızın kamu görevlilerine bir anlamda emaneti, talimatı. Bunları en iyi şekilde yerine getirmeye arkadaşlarımızla birlikte gayret ediyoruz" dedi.

'ÇOK HEYECANLIYIZ'

Çocuğu sünnet olan Baba Rafet Nalcı, "İyi ki varlar. Şu an da bizi gezdiriyorlar. Buraya kadar bizi getirdiler. Daha sünnette yapacağız. Şu an da durumumuz zayıftır ama yardım edecekler. Çok heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

'MADDİ DURUMU OLMAYAN AİLELERE SÜREKLİ YARDIMCI OLSUNLAR'

Maddi durumu olmadığını belirten anne Şenay Fidan, "Çok memnunum. Bizim maddi durumumuz yoktu, düşüktü. Sünnet yapamıyorduk. Geçen sene de bir tane çocuğumu sünnet yaptım. Gerçekten çok çok memnun kaldım. Bu sene de ikinci çocuğumu sünnet yapıyorum. Yine çok memnun kaldık. Gerçekten maddi durumumuz olmadığı için yapamıyorduk. Şimdi memnunuz çok şükür. Mutluyuz da hatta. Çocuğumuz sünnet olduğu için çok mutluyum. Gerçekten böyle yardımlar sürekli olsun. Maddi durumu olmayan ailelere sürekli yardımcı olsunlar. Çocuklar mağdur olmasınlar. Biz nasıl yapacağımızı düşünüyorduk. Özel hastanede yapamıyorduk. Durumumuz yoktu. Böyle bir yardım gerçekten bizim için çok iyi oldu. 7 yaşındaki çocuğumu sünnet yaptım. Bu sene 5 yaşındaki çocuğumu sünnet yapıyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIN MUTLULUĞU BENİM MUTLULUĞUM'

Çocuğu sünnet olan Yeter Gündüz, "Çocuklarım çok mutlu. Çocuklarımın mutluluğu benim mutluluğum. Sünnet düğünü yapacak durumumuz yoktu. Bizim böyle bir imkanımız yoktu. Çok güzel bir şey oldu. Bu eğlence de çok güzel oldu. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.