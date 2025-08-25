Bursa'da korkutan deprem

Bursa'da korkutan deprem
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, saat 11.15'te yaşanan sarsıntının derinliğini 3.1 olarak açıkladı. Sarsıntı İstanbul ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bu sabah saat 11.15'te 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 3,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

