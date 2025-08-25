Bursa'da korkutan deprem

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bu sabah saat 11.15'te 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 3,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.