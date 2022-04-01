İstanbul'da bu sefer de 'mammatus' tehlikesi! Büyük fırtına yola çıktı, geliyor - Haberler

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İstanbul'da bu sefer de 'mammatus' tehlikesi! Büyük fırtına yola çıktı, geliyor

Haberler.com - Yaşam
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İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğun kar yağışlarının ardından bu kez de mammatus bulutları oluştu. Bulutlar, büyük bir hava olayına işaret etmese de fırtına anlamı taşıyor.

İstanbul'da kardan sonra gelen sıcak havalar biraz da olsa vatandaşları rahatlatmıştı. Kar yağışı nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlar, bu sefer gökte oluşan mammatus bulutları nedeniyle endişelendi. Bu bulutların büyük bir hava olayına neden olmayacağı ancak fırtına habercisi olduğu belirtildi.

İLERLEYEN SAATLERDE ETKİSİNİ GÖSTEREBİLİR

Hava Forum'da yer alan bilgilere göre Mammatus bulutlarının yavaş yavaş tüm gökyüzünde hakim olduğu ve ilerleyen saatlerde İstanbul genelinde fırtınaya neden olabileceği aktarıldı.

BİRÇOK İLÇEDE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Bulutların başta Bayrampaşa olmak üzere birçok ilçede görülmeye başlandığı belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları Maslak ve Hadımköy dahil olmak üzere birçok noktadan bulutların fotoğrafını paylaştı.

İstanbul'da bu sefer de mammatus tehlikesi! Büyük fırtına yola çıktı, geliyor

İstanbul'da bu sefer de mammatus tehlikesi! Büyük fırtına yola çıktı, geliyor

Haberler.com - Yaşam

İstanbul, Fırtına, Yaşam, Güncel, Haberler

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