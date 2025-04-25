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İstanbul'da bir artçı sarsıntı daha

İstanbul'da bir artçı sarsıntı daha
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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak megakentte 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Sarsıntının ardından megakentte dün açıklanan verilere göre 291 tane artçı deprem kaydedildi.

Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre merkez üssü Büyükçekmece açıkları olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 08.40'ta meydana gelen depremin derinliği 7.8 kilometre olarak belirtildi.

Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3,7 olarak bildirildi.

AFAD: İSTANBUL'DA 291 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Dün akşam AFAD'ın sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Basın Bilgilendirme Notu" başlığıyla açıklamada bulunuldu.

23 Nisan saat 12.49'da Silivri açıklarında-Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilen açıklamada, dış merkezinden 300 kilometre yarıçaplı alandaki illerde hafif şiddette hissedildiği belirtildi. Depremin dış merkezinin en yakın yerleşim yeri Silivri'ye yaklaşık 24 kilometre mesafede olduğu, İstanbul'un güney kıyılarındaki yerleşimlerin 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmelerle sarsıldığı kaydedildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İstanbul' da 250 yılda bir büyük yıkıcı depremler olur. 1999 depremi de tam 250 sene sonra meydana geldi. 1999 depremi öncesi bu bilim adamları neredeydiler depremden önce 10 gün Marmara’da deniz öyle bir dalga yaptı ki bizler canlı yaşadık sandallar kıyıya vurup parçalandılar kimse denize giremedi bu deprem bilimcileri neredeydi çıkıpta senelerdir araştırıyoruz diyorlardı hiç birini daha önce ekranlarda görmedik. Tek doğru yorumcu Şener Üşümezsoy' dur

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