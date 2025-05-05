Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özel'i yumruklayan evlat katili saldırganın garip görüntüleri
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

İstanbul'da 05.05.25 Tarihine Yoğun İlgi

İstanbul'da 05.05.25 Tarihine Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki nikah salonlarında, 05.05.25 tarihinin akılda kalıcı olması nedeniyle çiftler yoğun başvuru yapıyor. Evliliklerine özel ve unutulmaz bir başlangıç yapmak isteyen birçok çift, bu tarihi tercih ediyor.

Gülseren KARAPINAR-Hadican EROL/İSTANBUL, - İSTANBUL'daki nikah salonlarında, evliliklerine özel ve akılda kalıcı bir tarih beilrlemek için 05.05.25 tarihinde evlenmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da evlenmek isteyen çiftler, evliliklerine 5 Mayıs 2025 tarihinde başlamak için yoğunluk oluşturdu. 05.05.25 olarak kodlanan tarihin akılda kalıcı olması nedeniyle özel olduğunu düşünen çiftler, nikah salonlarına akın etti.

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN'

Bugün evlenen Arzu Yaşar, "Özel bir gün, bizim için de çok özel bir gün. O yüzden biz bugünü seçtik. Böyle güzel bir günde çok mutluyuz. Aslında biz 25.05.25 tarihini istiyorduk. O tarihte bulamayınca bu tarihi seçtik. Yine de mutluyuz" dedi.

Eşi Yunus Yaşar ise, "Aslında biz de 25.05.25 tarihini istiyorduk. Özel bir gün olduğu için, akılda kalıcı bir gün olduğu için. Ama o tarih bulamadık, bu tarihi aldık biz de. Bu da akılda kalıcı olduğu için" dedi.

'BİZİM İÇİN ÖZEL OLSUN İSTEDİK'

Gelin Özden Şengül Kolat, "Bugün benim doğum günüm. Bizim için özel olsun istedik. O yüzden bugünü seçtik. Önceden planladık, evet. Çok heyecanlı hissediyorum. Güzel duygular" dedi.

Eşi Abdurrahman Kolat ise, "Hem eşimin doğum günü, hem onun güzelliğine daha çok güzellik katmak için bugünü taçlandırmak istedik. Hem de bu rakamların güzelliği bir araya denk gelmişti. Bu yüzden özellikle bugün ayarlayıp seçtik. Heyecanlıyım. Çok güzel, ömürde bir gün olacak. Bu rakamlarla bir araya gelmesi ve şimdi onun gününde olmasıyla bizim için unutulmayacak, çok güzel bir anı olacak. Çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.