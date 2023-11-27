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İstanbul Başakşehir'de aç kalan kurtlar şehre indi

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Yaşam Haberleri
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Başakşehir Başak Mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde geçtiğimiz gün çekilen görüntüde aç kalan 2 kurtun sokak arasında dolaştığı görüldü. Yemek arayan kurtları gören vatandaş şoke oldu. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.

İstanbul Başakşehir'de aç kalan kurtlar şehre indi. Sokak arasında dolaşan kurtlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir Başak Mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde geçtiğimiz gün çekilen görüntüde aç kalan 2 kurtun sokak arasında dolaştığı görüldü. Yemek arayan kurtları gören vatandaş şoke oldu. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Başakşehir Hayvanlar Çevre Güvenlik Doğa İstanbul Yaşam Haberler

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