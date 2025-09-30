İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? ChatGPT'nin bir tahmini var

Haberler

Türkiye'de havaların iyiden iyiye soğumasıyla birlikte İstanbul'a ilk karın ne zaman yağacağı sorusu da gündeme geldi. Geçmiş veriler ışığında bir değerlendirme yapan yapay zeka asistanı ChatGPT, İstanbul'da yüksek ve iç kesimlerde 5–20 Aralık aralığında kar yağışı görülme ihtimalinin yüksek olduğunu, lala lapa bir kar yağışı içinse Aralık sonu–Ocak ortasının daha olası olduğunu kaydetti.

Yurt genelinde eylül ayının sonuna gelinmesiyle birlikte havalar iyice soğurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'ten önemli bir uyarı geldi.

YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini belirten Macit "Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de ve cumartesi de Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz" dedi.

İSTANBUL'A İLK KAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

Meteorolojik haritalarda da havaların soğuyacağına işaret edilmesi sonrasında İstanbul'a ilk karın ne zaman düşeceği merak konusu oldu.

"KASIM SONUNDA TRAKYA'DA KAR GÖRÜLEBİLİR"

Yapay zeka asistanı Chatgpt, İstanbul'a ilk kar yağışıyla ilgili olarak geçmiş veriler ışığında bir değerlendirme yaptı. ChatGPT'nin analizinde şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da bu kış (2025–26) 'ilk beyazı' yüksek ve iç kesimlerde 5–20 Aralık aralığında görme olasılığı yüksek; şehir merkezinde yere tutan ilk karın Aralık sonu–Ocak ortası yağması daha olası. Seyrek de olsa Kasım sonu yağışları Trakya/Çatalca hattında görülebilir."

