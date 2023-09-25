Isparta Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın 309. yıl dönümünü kutladı

Isparta Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 309'uncu yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. İtfaiye Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla şehir merkezinde yürüyüş ve araç konvoyu düzenlendi.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arası İtfaiye Haftası olarak kutlanıyor. Hafta dolayısıyla Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş ve araç konvoyu düzenlendi. Isparta Belediye binası önünden başlayan yürüyüş ve konvoyda İtfaiye Müdürlüğü personeli, tulumbacılar ve itfaiye araçları yer aldı. Yürüyüş ve konvoy Kaymakkapı Meydanı'nda son buldu.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Balcı, 2023 yılında 81 kişiden oluşan ekiple bugüne kadar 507 vakaya müdahalede bulunduklarını belirterek, "Araç yangınları, trafik kazaları, ev yangınları, boğulmalara müdahale ve diğer yangınlarla birlikte toplam 507 olaya müdahale etmiş bulunmaktayız. Bizler burada İtfaiye Müdürlüğü olarak sayın başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in katkılarıyla itfaiyeyi daha genç ve dinamik hale getirmek, araçlarımızı güçlendirmek için mücadele veriyoruz. Bu amaçla yüksek katlı binalar için 42 metre merdivenli araca sahibiz. Personel olarak yine aynı şekilde sualtı ve dağ arama kurtarma ekiplerimiz aynı zamanda 40 kişilik gönüllü Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (İSAK) ekibimiz mevcuttur. İtfaiye personeli olarak 20 personelimiz arama ve kurtarma ekipleri oluşturduk yine aynı şekilde deprem bölgelerinde 60 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz mevcuttur. Araç konteynerlerimiz devamı için olağanüstü hallerde kullanılmak üzere yine kurtarma aracı siparişimiz var sayın başkanımın katkılarıyla bunları da itfaiye müdürlüğümüze katkı sağlayacağız ve bu şekilde devam ediyoruz halkımızın refahı güvenliği için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - ISPARTA