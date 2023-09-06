İspanyol kızı Mısır'da Müslüman oldu

Kur'an-ı Kerim'i okuyup araştırdıktan sonra Müslüman olan İspanyol kızı Leticia Tirado Murga, dinini daha rahat ve özgür bir şekilde yaşayabilmek için Mısır'da yaşamayı tercih etti. Murga, Müslüman olduktan sonra karşılaştığı sorunları ve Mısır'daki yaşamını anlattı.

Kur'an-ı Kerim'i okuyup araştırdıktan sonra Müslüman olan İspanyol kızı Leticia Tirado Murga, dinini daha rahat ve özgür bir şekilde yaşayabilmek için Mısır'da yaşamayı tercih etti.

2017'de Mısır'ın Feyyum kentinin turistik Tunus köyüne yerleşen ve bölge halkının "Melek" ismini verdiği Murga, Müslüman olduktan sonra karşılaştığı sorunları ve Mısır'daki yaşamını AA muhabirine anlattı.

Çölde araçla safari yapmayı ve kamp kurmayı çok sevdiğini dile getiren Murga, "Ben küçüklüğümden beri arabaları seven birisiyim. Yaklaşık 5-6 yaşlarındayken ailemle araba kullanmayı seviyordum. Ben çölde kendimi ve ruhumu buluyorum." dedi.

İspanyol Murga, ayrıca insanların kendisinden çölü gezdirmesini istediğine işaret ederek, "Ben de insanlarla çölde gezmekten ve onlara buradaki güzel yerleri göstermekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

"Müslümanların arasında yaşamak istiyorum"

Müslüman olduktan sonra ülkesindeki bazı kısıtlamalar ve toplumdaki baskı nedeniyle Mısır'da yaşamayı tercih eden Murga, "Ben Mısır'a gelmeden 2 yıl önce İspanya'da Müslüman oldum. İslam'ı Mısır'a gelmeden önce seçtim ama Müslümanlarla birlikte yaşayınca mutlu oldum. Müslümanların arasında yaşamak istiyorum." dedi.

Mısır'a gelmeden önce Müslümanların yaşam tarzı ve Arap kültürü hakkında bilgisi olduğunu belirten Murga, "Ben Mısır'a ilk geldiğimde yaşamımı burada sürdürmeyi düşünmüyordum, aklımda belli bir şey yoktu. Açıkçası insanlar (Mısır halkı) bana sürpriz yaptı. İnsanlar bana karşı çok iyi ve sevgi dolu elhamdülillah. Buradaki güzelliği ve dindeki özgürlüğü gördüm. Ben mutluyum ve burada yaşamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Murga ayrıca atlara ilgi duyduğunu ve ata binmenin çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Burada ata binme fırsatım da oldu. Burada yaşamamın sebeplerinden biri de buydu. İnsanlar benimle birlikte ata binmek istiyor. Çöle, yeşil alanlara ve göle tur düzenleyerek insanlarla gezmek çok güzel ve ben mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Eğer insanlar bu kitapta (Kur'an-ı Kerim) yazılanlara uyarsa her şey yolunda ve düzenli olur"

Kitap okumayı çok sevdiğini, Kur'an-ı Kerim'i de herhangi bir kitap gibi okumaya başladığını ve Kur'an'ı ilk açtığında karşısına Nisa Suresi'nin çıktığını dile getiren Murga, şöyle konuştu:

"Kendi kendime dedim ki: 'Subhanallah, eğer insanlar bu kitapta (Kur'an-ı Kerim) yazılanlara uyarsa her şey yolunda ve düzenli olur.' Kur'an'da yazılanlar bana mantıklı geldi. Daha sonra Kur'an'ı araştırdım ve bu kitabın insanların yazdığı bir kitap olmadığını, Allah'ın kelamı olduğunu öğrendim. Ben buna inandım ve bunun üzerine yaşıyorum."

Müslüman olduktan sonra ülkesinde birçok sorunla karşılaştı

Murga ayrıca, Müslüman olduktan sonra ülkesinde birçok sorunla karşılaştığını, pek çok alışkınlığından feragat etmek zorunda kaldığını ve hayatının büyük ölçüde değiştiğini vurguladı.

Murga, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir şeye ikna olduysanız sizin için 'zor' diye bir kavram yoktur. Mesela İspanya'da insanlar domuz eti yemeye alışık ve domuz etini çok seviyorlar. Bana 'Sen neden domuz eti yemiyorsun?' diyorlar ve buna şaşırıyorlar."