İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü

Emily Windham isimli bir kadın, adının ve soyadının baş harflerinin 'EW' kısaltmasını oluşturmasından dolayı resmi kurumlarda utandığını ve okulda yaşıtları tarafından zorbalık yaşadığını ifade etti. 23 yaşındaki kadının 'EW' kısaltmasından utanmasının nedeni ise bu ifadenin İngilizce'de 'iğrenme' ünlemi olarak kullanılması...

ANNE VE BABALARA SESLENDİ

Anne ve babalara seslenen Windham, "Çocuklarınıza ne isim koyacağınıza karar verirken, isimlerinin baş harflerine bakın. Her seferinde bir belgeye baş harflerini atmam gerektiğinde 'EW' yazmam gerekiyor" dedi.