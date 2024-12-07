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İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü

İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
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Emily Windham adındaki bir kadın, adının ve soyadının baş harflerinin İngilizce'de 'iğrenme' ünlemi olarak kullanılmasından dolayı utandırdığını belirterek anne ve babalara uyarıda bulundu.

Emily Windham isimli bir kadın, adının ve soyadının baş harflerinin 'EW' kısaltmasını oluşturmasından dolayı resmi kurumlarda utandığını ve okulda yaşıtları tarafından zorbalık yaşadığını ifade etti. 23 yaşındaki kadının 'EW' kısaltmasından utanmasının nedeni ise bu ifadenin İngilizce'de 'iğrenme' ünlemi olarak kullanılması...

İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü

ANNE VE BABALARA SESLENDİ

Anne ve babalara seslenen Windham, "Çocuklarınıza ne isim koyacağınıza karar verirken, isimlerinin baş harflerine bakın. Her seferinde bir belgeye baş harflerini atmam gerektiğinde 'EW' yazmam gerekiyor" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıBükücü:

Hayatımda gördüğüm en boş haber !

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Bunu haber yapana ne diyoruz boş haber boş

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHakan Ak:

7-8 yıldır burdan haberleri takip ederim bu zamana kadar ki en gereksiz haber bu diye hatırlıyorum

Yorum Beğen49
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Haber YorumlarıBartuhan:

Habercilik bu değil, bizene emily den kim nasıl bakarsa baksın bize doğru ve düzgün ülkemizi ilgilendiren haberler yapın işimizi adam gibi yapın yattığınız yerden para kazanmayın, oldu açayım ABD haberini transgoogle den bir çevirme ahada haber

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Haber YorumlarıTampikoo:

ben neyapayım..anıl mizar

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Haber Yorumlarıbalabey aziz:

Yemin ederim boş gereksiz haber. Bize ne elin kızının baş harifinden

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Haber Yorumlarıselçuk gündoğdu:

Benim bi arkadaşım var Ahmet Mordoğan diye,o napsın:))

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Ben sildim siz de silin gitsin bu haber uygulamasını emin olun telefon pc biz rahatlayacak hızlanacak trojen solucan tam virüs olmasada virüse yakın herşey var uygulamada

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

haber mide bulandırıcı

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

bu kızı tedavi amaç müsait bir yere uzatıp terapisini yapmak gerek.

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