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İSKİ'ye Marmara Denizi'nde kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle ceza

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar'da kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğünü tespit ederek Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İSKİ'nin deşarjının neden olduğunu belirledi. İSKİ'ye kirlilik nedeniyle 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaptığı denetimler sırasında Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğünü tespit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ne deşarjının kirliliğe neden olduğunu belirleyen Bakanlık, İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uyguladı.

İSKİ'YE CEZA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'ndekanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğü tespit edilmiş, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlenmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSKİ'ye Marmara Denizi'nde kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle ceza
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAbdullah Ağaç.:

Nerdesin imam oğlu aaa pardon o hala cumhurbaşkanlığı hayali kuruyor. Nerdesiniz CHP nerdesiniz imam oğlunu kutsayan lar utanırımi. Hakkım helal değildir siz verdiniz bu iyi siz simarttiniz bu adami

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

iski kirketti yazıyor haber de sinek geçse imamoğluna laf atıyosunuz yahu

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Klasik Troller şimdi demeye başlarlar Akp döneminde denize akmıyomuydu diye. Evet Ozaman denize bo.k akmıyodu.Beter olun İzmir Körfezi gibi pislik koklayın İstanbullulara layık.

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