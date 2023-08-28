Hatay'da gün batımında İskenderun Körfezi üzerinde çakan şimşekler adeta görsel bir şölen oluşturdu. İskenderun Körfezi'nde akşam şimşeklerle gelen sağanak yağmur havayı serinletirken, Körfezde yağmur etkili oldu. Gün batımında etkisini arttıran şimşekler körfezde adeta görsel bir şölen oluşturdu. Şimşekler gece boyunca etkili olurken sağanak yağmurda aralıklarla sürdü.

İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşekler görsel şölen oluşturdu

HATAY - İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşekler görsel şölen oluşturdu

Hatay'da gün batımında İskenderun Körfezi üzerinde çakan şimşekler adeta görsel bir şölen oluşturdu.İskenderun Körfezi'nde akşam şimşeklerle gelen sağanak yağmur havayı serinletirken, Körfezde yağmur etkili oldu. Gün batımında etkisini arttıran şimşekler körfezde adeta görsel bir şölen oluşturdu. Şimşekler gece boyunca etkili olurken sağanak yağmurda aralıklarla sürdü.