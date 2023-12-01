İskenderun'da sel felaketi: Milyonlarca liralık zarar

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında sular, çekilmeye başladı. Su basan 400'ü aşkın iş yerinde zarar oluşurken, milyonlarca liralık ürün de kullanılamaz hale geldi.

İskenderun'da 28 Kasım'da etkili olan sağanak ve lodos nedeniyle pek çok noktada su baskınları yaşandı, deniz taştı, sahile yakın cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Su basan 400'ü aşkın iş yerinde zarar oluştu. Havaların düzelmesi ile boyu 1 metreyi bulan sular, çekilmeye başladı. İş yerlerinde milyonlarca liralık ürün kullanılamaz hale gelirken, bölgede temizlik çalışmalarına da başlandı. Esnafın temizlik çalışmalarına çevre illerden gelen AFAD gönüllüleri ile belediye ve kaymakamlık ekipleri de destek verdi.

300'DEN FAZLA AFAD GÖNÜLLÜSÜ İLÇEDE

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "Şu an itibarıyla İskenderun'da AFAD koordinasyonunda 20 farklı kurumdan 1480 görevli arkadaşımız bulunuyor. Ayrıca 300'den fazla AFAD gönüllümüz, farklı belediyelerden, kamu kurum-kuruluşlarından 335 iş makinemiz, taşkının etkilerinin bertaraf edilmesi ve yaraların sarılması için çaba gösteriyor. Kızılay, toplamda günde 8 bin öğün yemek çıkartıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin pompaları vasıtasıyla da sular tahliye edilmeye çalışılıyor. Ayrıca işlerini bırakarak yardıma koşan AFAD gönüllüleri için de ayrı bir parantez açmak gerek. Türkiye'nin 11 farklı vilayetinden ekipler geldi ve felaketlerin ilk gününden itibaren gerek iş yerlerinin temizliği gerek cadde ve sokakların temizliği de dahil bütün çalışmalarda var güçleri ile destek veriyorlar" dedi. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ise sel felaketi sonrasında ilçeyi ayağa kaldırmak için canla başla çalıştıklarını ve birkaç gün içerisinde normale döneceklerini bildirdi.