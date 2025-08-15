İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

Güncelleme:
Bir genç, katıldığı iş görüşmesinde karşılaştığı koşulları "Şahsi bilgisayarımızı kullanacakmışız. Sigara içmek yasakmış. Yol yemek yokmuş. Ucuz yemek bulunabiliyormuş çevrede. İş yerine yemek getirebilirsiniz ama sulu yemek olmasın diyorlar. Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz" sözleriyle eleştirdi.

Genç bir kız, katıldığı iş görüşmesinde kendisine sunulan çalışma koşullarını sosyal medyada paylaşarak tepkisini dile getirdi. Anlattıklarına göre iş yeri, çalışanların şahsi bilgisayarlarını kullanmalarını istiyor, sigara içmeyi yasaklıyor ve yol ile yemek ücreti vermiyordu.

"SONRA DA BİZ İŞ BEĞENMİYOR OLUYORUZ"

İş yerinin çevrede ucuz yemek bulunabileceğini söylediğini aktaran genç kız, yemek getirme izninin ise "sulu yemek olmaması" şartıyla verildiğini belirtti. Paylaşımında, "Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz" ifadelerine yer veren genç kızın sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıMustafa 54:

z kuşağını iş beğenmiyor diye söylenen aptallar nerede

Yorum Beğen182
Yorum Beğenme93
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTipster:

senin gibi aveller, her gördüğü videoya inanır diye, buralarda dolaşıyorum

yanıt65
yanıt50
Haber YorumlarıTipster:

burdayım bro, hayırdır

yanıt33
yanıt31
Haber YorumlarıMGk:

Adam inşaat mühendisi olmuş kuryelik yapıyor niye diyorum tozda çamur da çalışmak istemiyormuş oğlum bu bölümü niye okudun o zaman..??

yanıt47
yanıt23
Haber YorumlarıMGk:

Kız haklı(!) ilk işinde özel ofis, en pahalı telefon, lüks bir lojman hatta makam şoförlü araç tahsis edilmeliydi tövbe estağfurullah mühendis halimizle ilk işimde kalfayla kazma kürek çalışmışdım şimdi bin şükür.. armut pişip ağıza düşmüyor kızım

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme104
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp iktidarı parayi insandan daha degerli fakiri zwngine kole yapmistir

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme77
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

Bu yeni kuşağa aylık 100,000 tl versen yine yetmez. kılık kıyafet manikür pedikür saç bakımı cilt bakımı botoks estetik derken gitti bir ayda yüzbin Tl. he birde dişarda yeme içme var

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme85
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Acaba evindeki yeni kuşak seni zorluyor dersem alınma sakın...

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıYucel C:

işe paçoz şekilde gelme diyor patron, tüm masrafı kendin yap benden bişi isteme diyor

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
