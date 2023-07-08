İranlı çoban çocuğu gölette boğuldu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, amcası ile çobanlık yapan 12 yaşındaki İranlı çocuk, gölete düşerek boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde, amcası ile çobanlık yapan İran uyruklu 12 yaşındaki Arsalan Doudkanlou, gölete giren koyunu kurtarmak isterken suya düşüp boğuldu.

Olay, saat 17.45 sıralarında Diyadin ilçesinde meydana geldi. Murat Kanyonları mevkisinde amcası ile koyun otlatan Arsalan Doudkanlou, gölete giren koyunu kurtarmak isterken dengesini kaybedip, suya düştü. Bir süre suda çırpınan Doudkanlou'yu fark eden çevredekiler, çocuğu kendi imkanları ile kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.