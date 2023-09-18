İnegöl'de nişan merasiminde asker kardeşinden sürpriz

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünya evine girmenin ilk adımı olan nişan merasiminde Yusuf Ziya Kıhrı'ya Malatya'da görev yapan asker kardeşi Komando Er Enes Kıhrı sürpriz yaptı. Belediye Başkanı Alper Taban ise 'Çok özel bir ana şahitlik ettim' diyerek bu sürprizi duyurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünya evine girmenin ilk adımı olan nişan merasiminde Yusuf Ziya Kıhrı'ya Malatya'da görev yapan asker kardeşi Komando Er Enes Kıhrı sürpriz yaptı. Belediye Başkanı Alper Taban ise "Çok özel bir ana şahitlik ettim" diyerek bu sürprizi duyurdu.

İnegöl Belediyesi personeli Yusuf Ziya Kıhrı'nın Aygül Güneş ile dünya evine girmeden önce ilk adımı olan nişan merasimi kırsal Çavuşköy Mahallesi'nde yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban genç çiftin yüzüklerini takmadan önce asker kardeşinden çifti kutlayan mesajın anonsu sonrası "Aramızda özel bir misafirimiz var" diyerek Komando Er Enes Kıhrı'yı davet etti.

Duygu seli yaşandı

Komando Er Enes Kıhrı alana giriş yaptıktan sonra başta asker annesi olmak üzere yakınları duygu seline kapıldı. Asker kardeşini gören ağabey Yusuf Ziya Kıhrı ise büyük sevinç yaşadı. Kardeşine sarılıp gözyaşı döken Yusuf Ziya Kıhrı, "Geleceğini bilmiyordum çok özel bir sürpriz oldu. Bu mutlu anıma ortak olan başta kardeşim olmak üzere ailem ve Belediye Başkanıma teşekkür ederim" dedi.

Asker kardeş ile yüzükler kesildi

Duygulu anlar sonrası İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, asker kardeş ve genç çiftin yakınları ile birlikte yüzükleri kesti. Bu anı sosyal medya hesabında paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Çok özel bir ana şahitlik ettim. Mesai arkadaşım Yusuf'un nişan yüzüklerini takmadan önce sürpriz yaparak askerden gelen kardeşi hepimizi duygulandırdı" dedi. - BURSA