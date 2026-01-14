Haberler

İnegöl'de Mahalleye İnen Tilki Çöp Konteynerinde Görüntülendi

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Cerrah Mahallesi'ne inen bir tilki, çöp konteynerinin yanında yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendi. Tilki, bir süre konteynerin etrafında dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mahalleye inen tilki, çöp konteynerinin yanında görüntülendi.

Kırsal Cerrah Mahallesi'nde dün gece yerleşim alanına inen tilki, çöp konteynerinin yanında yiyecek ararken çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, tilkinin bir süre çöp konteynerinin etrafından dolaştıktan sonra uzaklaşarak gözden kaybolduğu yer aldı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
