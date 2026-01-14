İnegöl'de Mahalleye İnen Tilki Çöp Konteynerinde Görüntülendi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Cerrah Mahallesi'ne inen bir tilki, çöp konteynerinin yanında yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendi. Tilki, bir süre konteynerin etrafında dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam