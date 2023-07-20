İnegöl'de av tüfeğiyle vurulan köpeğin yavruları sahiplendirilecek

İnegöl'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vurulan sokak köpeğinin 4 yavrusu sahiplendirilecek. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen sokak köpeğinin 4 yavrusu sahiplendirilecek. Polisin, köpeği öldüren şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ekili arazide henüz kimliği belirsiz 2 kişinin av tüfeği ile ateş ettiğini gören mahalleli durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, şüpheliler ise kaçtı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, tarlada bir sokak köpeğinin hareketsiz yattığını görerek, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Çok sayıda saçmanın isabet etmesiyle öldüğü belirlenen köpek, otopsi yapılmak üzere İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altında tutulan yavru köpeklerin sahiplendirileceği bildirildi.