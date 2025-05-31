İnegöl'de 13 yaşındaki Maram Hac Hasan Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kalp krizi geçirdiği öne sürülen Suriye uyruklu Maram Hac Hasan (13), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Süleymaniye Mahallesi Huzur Çıkmazı'nda oturan Suriye uyruklu ailenin kızları Maram Hacı Hasan, saat 10.00 sıralarında rahatsızlandı. Ailesinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kalbi duran çocuğa kalp masajı yapıp yaşama döndürdü. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Maram Hacı Hasan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirip öldüğü değerlendirilen Maram Hacı Hasan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.