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İlişki Koçu Sevde İsteyin: İlgisiz kalmış kadın aldatır

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Yönetici ve İlişki Koçu Sevde İsteyin, Haberler.com stüdyosunda ilişkiler üzerine konuştu. İsteyin'e göre, eğer bir kadın sevgisizlik ve ilgisizlik hissediyorsa, aldatma eğilimi gösterir. İsteyin, kadınların cinsellik girişimi olduğunda aldattığına ikna olduğunu, ancak bunun dışında 'sadece konuşuyorduk, arkadaştık biz' şeklinde düşündüğünü ve kendini akladığını belirtti.

Yönetici ve İlişki Koçu Sevde İsteyin Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. İsteyin, "Kocası ilgisiz ve alakasız ise kadın aldatma eğilimi gösteriyor" dedi.

"KADIN, CİNSELLİK HALİNDE ALDATTIĞINA İKNA OLUR"

İlişkiler hakkında konuşan İsteyin, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kadın ilgiye ve sevgiye ihtiyacı olduğunda kocası ilgisizse, aldatma yönelimi gösteriyor. Kadın, sevgisizlikten ve görünmez olmaktan dolayı aldatma eğilimi gösterir. Eğer bir kadının cinsellik girişimi olduysa o zaman kadın aldattığına ikna olur. Onun dışında 'Sadece konuşuyorduk, arkadaştık biz' diye bakar ve kendini aklar.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Yaşam

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