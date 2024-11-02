Üye Girişi
Haberler

İlişki danışmanı İrem Bir'den uyarı: "Online flörtlerde görüşmeden önce görüntülü konuşun"

İlişki danışmanı İrem Bir'den uyarı:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com stüdyosunda İlişki ve Aile Danışmanı İrem Bir, online flörtlerin güvenli şekilde yürütülmesi ve ilişki taktiklerine dair uyarılarda bulundu. Bir, görüşmeden önce mutlaka görüntülü konuşma yapılması gerektiğini ve kriminal risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ilk buluşmaların kalabalık ortamlarda olması ve flört sürecinin çok uzatılmaması gerektiğini belirtti.

Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan İlişki ve Aile Danışmanı İrem Bir, online flörtlerin güvenli şekilde yürütülmesi ve günümüz ilişkilerindeki "taktik oyunları" üzerine önemli uyarılarda bulundu.

İlişki danışmanı İrem Bir'den uyarı: 'Online flörtlerde görüşmeden önce görüntülü konuşun'


"ONLINE FLÖRTLERDE GÖRÜŞMEDEN ÖNCE MUTLAKA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMALISINIZ"

Görüşmeden önce mutlaka görüntülü konuşma yapılması gerektiğini vurgulayan İrem Bir, "Kriminal risklere karşı dikkatli olunmalı, telefon numarasını vermeli ve ilk buluşmalar kalabalık ortamlarda olmalı. Online flörtleri çok uzatmamakta fayda var, bir elektrik varsa 1-2 hafta içinde yüz yüze görüşme planlanmalı," dedi.

"İLİŞKİLER TAKTİKLER ÜZERİNE KURULUYOR"

Günümüz ilişkilerinde sıkça kullanılan "love bombing" ve "ghosting" gibi terimlere de değinen İrem Bir, taktiklerin artık ilişkilerin merkezine oturduğunu söyledi. "Love bombing gibi yöntemlerle karşılaşabiliyoruz. İlk başta yoğun ilgi gösteriyorlar, ancak gerçek buluşmalardan bahsetmeye başlayınca bir anda kaybolabiliyorlar. Buna 'ghosting' deniyor, bir anda hayalet gibi yok oluyor," şeklinde konuştu.

Haberler.com / Şevval Çelik - Yaşam
'Canımı sıktı' diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı

"Canımı sıktı" diyerek Şirin'i öldüren cani için şimdi hesap vakti

 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

İşte Küçük Şirin'in öldürülmeden 1 gün önceki görüntüleri

 Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim

"CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir, yörüngesini şaşıran ben değilim"
Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi

Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üreten işletmede kuş gribi tespit edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM! Kayserispor- Adana Demirspor maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları... HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak? Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti! SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı? Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.