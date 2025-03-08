İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Teknolojik gelişmelere mesafeli yaklaşımıyla bilinen Ortaylı'nın tuşlu telefonuyla mesaj yazmaya çalışması dikkat çekti.

"SİZİN TELEFONLARI KULLANMIYORUM"

Ortaylı'ya "Tek telefonunuz bu mu? Sosyal medyayı nasıl takip ediyorsunuz?" diye soruldu. İlber Ortaylı "Sizin telefonların hiçbirini kullanmıyorum. Sosyal medyayı da takip etmiyorum. Hiç öyle adetlerim yok" diye konuştu.

"TEKNOLOJİYE ÇOK MESAFELİYİM"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında eski model tuşlu telefon kullandığı fark edilen Ortaylı'ya, sunucu bu tercihinin sebebini sormuştu. Ortaylı bu soruya "Bu çok daha kolay, ulaşılamazım. İstemiyorum, ben sevmiyorum yenilikleri. Teknolojiyle çok mesafeliyim" yanıtını vermişti.