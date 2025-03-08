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İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

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Nişantaşı'nda kameralara takılan ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın tuşlu telefon kullandığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Teknolojik gelişmelere mesafeli yaklaşımıyla bilinen Ortaylı'nın tuşlu telefonuyla mesaj yazmaya çalışması dikkat çekti.

"SİZİN TELEFONLARI KULLANMIYORUM"

Ortaylı'ya "Tek telefonunuz bu mu? Sosyal medyayı nasıl takip ediyorsunuz?" diye soruldu. İlber Ortaylı "Sizin telefonların hiçbirini kullanmıyorum. Sosyal medyayı da takip etmiyorum. Hiç öyle adetlerim yok" diye konuştu.

İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

"TEKNOLOJİYE ÇOK MESAFELİYİM"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında eski model tuşlu telefon kullandığı fark edilen Ortaylı'ya, sunucu bu tercihinin sebebini sormuştu. Ortaylı bu soruya "Bu çok daha kolay, ulaşılamazım. İstemiyorum, ben sevmiyorum yenilikleri. Teknolojiyle çok mesafeliyim" yanıtını vermişti.

İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Akıllı adam,ömrü uzun olsun.

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Haber YorumlarıTolga H:

Türk milletinin gururu, Türklüğü ile gurur duyan ilim üstadı İlber Hoca. Ömrün uzun olsun. Anayasadan Türklük çıkarılsın diyen hain oe rı gibi degil.

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Haber YorumlarıSelimk:

teknoloji huzur getirmiyor belli, en iyisini yapıyor. tuşlu telefona mı geçsem ??

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Haber Yorumlarıruzga_r_23:

sonra cep telefonunu çırkar bakayım. diyenlerden usanmış adam=)

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Haber YorumlarıMehmet Tolu:

biraz daha gençken torunlar elime bunu tutuşturdu bunu öğrenebildim. diğerlerinden anlamıyorummu desin

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

İlber Ortaylı'nın telefonu hiç susmuyor. Çok arayanı soranı var. Herkes biryere çağırıyor kendisini.

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