İkizi denizde kaybolup kendisi boğulan 11 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi

SAMSUN - Samsun'da girdikleri denizde yaşıtı olan kuzeni ile birlikte boğularak hayatını kaybedip 11 yaşındaki ikizi kaybolan kız çocuğu gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Topçu (44), çocukları Elif Nur Topçu ve Oğuzhan Topçu ile ikiz olan yeğenleri Ahmet Altundal ve Sümeyya İncilay Altundal'ı Golf Kulübü arkasına denize götürdü. Osman Topçu ile birlikte denize giren çocuklar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren çocukları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgedeki cankurtaranlar da olaya müdahale etti.

Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri Oğuzhan Topçu ve Sümeyya İncilay Altundal'ı sağ olarak kurtardı, Elif Nur Topçu'yu kalbi durmuş halde sahile çıkardı. Ahmet Altundal ise denizde kayboldu. Dalgıç polislerin uzun süre kalp masajı yaptığı Elif Nur Topçu ve Sümeyya İncilay Altundal özel bir hastaneye, Oğuzhan Topçu ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sümeyya İncilay Altundal ve Elif Nur Topçu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Denizde kaybolan 11 yaşındaki Ahmet Altundal için dün ve bugün arama çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybeden 11 yaşındaki Elif Nur Topçu, bugün Karasamsun Mahallesi Karasamsun Camii'nde öğlen namaza müteakip kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları içinde aile kabristanlığında toprağa verildi. Sümeyya İncilay Altundal da yine aynı camide ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.