İğneada'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 3'e Yükseldi, Kayıp 3 Kişi Aranıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde meydana gelen selde ölenlerin sayısı 3'e yükselirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Selin neden olduğu hasarlar da gün yüzüne çıktı.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, dün sabah saatlerinden itibaren 'kuvvetli yağış' etkili oldu. Yağışla birlikte dereler taştı, seller meydana geldi. Longoz Ormanları'nda ise turistik bölgeye kurulan bungalov evlerin bulunduğu bölgede sel meydana geldi. Selde ormandaki ağaçlar devrilip sürüklendi, bungalov evlerin bir kısmı sular altında kalıp zarar gördü. Dün sabahtan itibaren bölgeye Afad, Sahil Güvenlik, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri, Özel İdare, karayolları ekipleri sevk edilerek, 310 personel ile 1 uçak ve 2 helikopter, 25 araç ve iş makinesi ile arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarında dün 6 kişi mahsur kaldığı bölgelerden kurtarılırken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Afad Başkanı Okay Memiş, Kırklareli Valisi Birol Ekici de arama faaliyetlerine katıldı. Bu sabah saatlerinde yapılan aramada bungalov evlerin bulunduğu Sisli Vadi mevkisinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Selde ölenlerin sayısı 3'e yükselirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

BAKAN KOCA: DOKTOR VE EŞİ KAYIP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kırklareli'deki selde bir doktor ve eşinin de kayıp olduğunu açıkladı. Koca, "Kırklareli'deki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor. Ümit ederiz ki bu yoğun çabanın sonucu üç iyi haber olur" ifadelerini kullandı.

SELİN HASARLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kırklareli'de meydana gelen selin vurduğu yerlerdeki hasarlar sabah saatlerinde ortaya çıktı. Selin vurduğu ormanda dev ağaçların kökünden sökülerek sürüklendiği ve devrildiği görüldü. Vatandaşların tatil yapmak için geldiği bungalov evlerin bazılarının yerinden söküldüğü, bazılarının da büyük hasar gördüğü ortaya çıktı. Ekipler, selde çiftliklerde mahsur kalan hayvanları da kurtarıp, güvenli bölgelere aldı.

Ekipler, ormanda kayıp 3 kişiyi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.