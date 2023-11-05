IĞDIR'da sulama kanalına düşen yaban domuzu kurtarıldı

Halfeli Caddesi'nde sulama kanalına düşen domuzu görenler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye Iğdır Belediyesi Hayvan Barınağı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda sürüklenen yaban domuzunu iğne ile bayıltılıp, kanaldan çıkartıldı. Veterinerlerce tedavisi yapılan domuz, daha sonra doğaya salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam