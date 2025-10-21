İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından bugün sabah saatleri için art arda uyarılar geldi.

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde görülecek şiddetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, "Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Adana'nın güneydoğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor." denildi.

Vatandaşlardan sel ve su baskını, kuvvetli rüzgar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.

Sarı kodla uyarı yapılan iller ise Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Manisa, K.Maraş, Siirt, Şırnak ve Osmaniye. MGM'nin haftalık raporuna göre ise yarın ülkenin büyük bölümünde yağış görünüyor.