İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın Danışmanının Kız Kardeşi Şalpazarı'da Defnedildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın danışmanı Yılmaz Kara'nın kız kardeşi Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi. Almanya'da vefat eden Zülfiye Kara için düzenlenen cenaze törenine birçok yetkili ve vatandaş katıldı. Merhumenin cenazesi aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın danışmanı Yılmaz Kara'nın kız kardeşinin cenazesi, Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

Almanya'da vefat eden Zülfiye Kara için Üzümönü Mahallesi'ndeki Mezarlık Boğazı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Beşikdüzü Kaymakamı ve Şalpazarı Kaymakam Vekili Ferhat Vardar, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve vatandaşlar katıldı.

Yılmaz Kara ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Merhumenin cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.