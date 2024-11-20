İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası

İstanbul'da yaşayan görme engelli M.K, 2023'te yapılan Haliç metro istasyonu ile Küçükpazar tramvay istasyonu arasındaki bağlantı yolunda engellilere yönelik erişilebilirlik standartlarının dikkate alınmadığını gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulundu.

Bağlantı yolunda kılavuz çizgilerin olmadığını belirterek, geçiş köprüsünün üzerinde bulunan merdiven çıkıntılarına başını çarpma riskinin bulunduğunu bildiren M.K., başvurusuna bir yanıt alamadı.

TİHEK'E BAŞVURDU

Büyükşehir tarafından konulan uyarı levhalarını görme engellilerin göremeyeceğini belirterek hak ihlali iddiasıyla bu defa Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurdu.

Yapılan incelemeler sonucu ise kurum, "engellilik temelinde ayrımcılık yasağına aykırılık" kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası yaptırımı uyguladı.

ANAYASA'NIN 10. MADDESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kararın gerekçesinde, Anayasa'nın 10. Maddesine işaret edildi. Söz konusu kanunla herkesin kanun önünde eşit olduğunun hüküm altına alındığına dikkat çekti. Gerekçede, devlet organları ve idare makamları dahil bütün işlemlerde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmenin zorunlu olduğu bildirildi.