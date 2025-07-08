İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı hizmetten kaldırıyor

İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı hizmetten kaldırıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iştirak şirketi Şehir Hatları tarafından işletilen İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın Temmuz ayı sonunda kapatılacağını duyurdu.

İstanbul'da yaşayan vatandaşları doğrudan ilgilendiren önemli bir karar alındı.

İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı hizmetten kaldırıyor

İSTİNYE-ÇUBUKLU ARABALI VAPUR HATTI HİZMETTEN KALDIRILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları tarafından işletilen İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın Temmuz ayı sonunda kapatılacağını duyurdu. Arabalı vapur yerine yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek olan Deniz Dolmuş seferleri başlatılacak.

İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı hizmetten kaldırıyor

TRAFİĞE TAKILMAK İSTEMEYENLERİN TERCİHİYDİ

Hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştirilen hat, iki yaka arasında trafiğe takılmak istemeyen vatandaşların tercihi oluyordu. Bundan sonraki süreçte araçlarıyla Avrupa ya da Anadolu Yakası'na geçmek isteyen vatandaşlar; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak zorunda kalacak.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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