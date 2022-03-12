İstanbul, Sibirya'ya döndü! Sabaha karşı son 30 yılın en düşük sıcaklığı ölçüldü - Haberler

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İstanbul, Sibirya'ya döndü! Sabaha karşı son 30 yılın en düşük sıcaklığı ölçüldü

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bugün beklenen yoğun kar yağışı öncesinde açıklamalarda bulundu. Megakent'te Sibirya soğuklarının etkili olduğunu belirten İmamoğlu, "Sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk. Eksi 7-8'e kadar varan, hatta hissedilen derecelerin eksi 15'lere kadar düştüğü tarafımıza bildirildi" dedi.

İSTANBUL (Haberler.com) - Sibirya tarafından geldiği belirtilen "Aybar soğuk hava dalgası" çarşamba gününden itibaren etkili olmaya başladı. Yer yer günlük hayatta sıkıntılara neden olan kar yağışı, aralıklarla devam etti. Bugün akşam saatlerinden itibaren ise şiddetli bir kar yağışı dalgası bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HİSSEDİLEN SICAKLIK EKSİ 15'LERE KADAR DÜŞTÜ"

İmamoğlu, "Bu gece, daha doğrusu sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk. Bu soğuk havanın özellikle kuzey kesimlerinde daha düşük derecelerde olduğu iletildi. Eksi 7-8'e kadar varan, hatta hissedilen derecelerin eksi 15'lere kadar düştüğü tarafımıza bildirildi. Bu Sibirya soğuğu diye tariflenen havanın şehrimize ne kadar yüksek bir etki gösterdiğinin de ölçümü diyebiliriz" dedi.

İstanbul, Sibirya'ya döndü! Sabaha karşı son 30 yılın en düşük sıcaklığı ölçüldüAKOM'da kar yağışıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

"GÜNEŞE ALDANIP DIŞARI ÇIKMAYIN"

Vatandaşların güneşli havaya da aldanmaması gerektiğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti: "İstanbul'un bu süreçte en doğru şekliyle hazırlık yapmasının, herkesin bir paydaş olmasının, maksimum seviyede 16 milyon hemşerimizin buna destek vermesini yaşıyoruz. En yoğun kar yağışını yaşayacağız. Güneş kimseyi aldatmasın. Dışarıya çıkılmaması, mecbur olmadıkça asla araba kullanılmamasını rica ederiz."

İstanbul, Sibirya'ya döndü! Sabaha karşı son 30 yılın en düşük sıcaklığı ölçüldü

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Ekrem İmamoğlu, Hava Durumu, Kar Yağışı, İstanbul, Yaşam, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

murat bilir:

Ekrem bey ekrem bey bu havanın hali ne böyle

Cevap Yaz 9 22 Yayından Kaldır
Alis Yiğit:

Allah yardımcımız olsun bu doğal gaz ve elektrik zammı varken

Cevap Yaz 10 31 Yayından Kaldır
ERKAN :

SON 30 YILIN EN DÜŞÜK SICAKLIĞI ÖLÇÜLMÜŞ EĞRİKONUŞDOĞRUOTUR BİLMEZKİŞİ VE TAYFASI EKREM İMAMOĞLUNUN İSTİFASINI İSTMEMEMİŞ

Cevap Yaz 23 19 Yayından Kaldır
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