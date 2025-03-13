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İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi

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Sözde fenomen Nevra Bilen, Umre dönüşü kendisi için "Umre mevlidi" adı altında lüks bir organizasyon düzenledi. Hızla yayılan görüntüler, dini ibadetlerin şova dönüştürüldüğü gerekçesiyle sosyal medyada büyük tepki aldı.

Nevra Bilen adlı sözde fenomen, Umre dönüşü kendisi için özel bir "Umre mevlidi" organizasyonu düzenledi. Paylaşılan görüntülerde, lüks bir mekânda gerçekleştirilen etkinlikte süslemeler, özel ikramlar ve davetlilerin olduğu görüldü. Bu durum, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

"DİNİ İBADETLER ŞOVA DÖNÜŞTÜ"

Birçok kullanıcı, dini değerlerin böylesine şatafatlı ve gösterişli organizasyonlarla suistimal edilmesine sert tepki gösterirken, Nevra Bilen'in Umre ibadetini adeta bir reklam malzemesi haline getirdiğini savundu. "Umre dönüşü mevlid mi olur?", "Dini ibadetler şova dönüştü" ve "İbadetler gösteriş için yapılmaz" gibi yorumlar, eleştirilerin başını çekti.

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (50)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Evinde 2 hurma bir kase sütten başka bir şey bulundurmayan Peygamberimizin ümmeti olmak bu değil. Yazık, Allah ıslah etsin

Yorum Beğen1053
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıAlkurt:

Dini ne güzel kullaniyorlar hemde satafat içinde..yazik

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yanıt0
Haber Yorumlarıbekir yapici:

kardesim hurafelere inanmayin peygamber efendimiz müslüman araplarin lideriydi ve birilerinin uydurdugu gibi bir hurmaya muhtac falan degildi esleride onlarin aileleride kabilelerinin ileri geleni ve zenginleriydi, ancak sevgili peygamberimiz Allah ve kuran emirlerine uygun sekilde mütavazi bir hayat yasiyordu, yani simdiki birileri gibi sözde müslüman degildi.

yanıt9
yanıt4
Haber YorumlarıHakan Taşlı:

Lüks ve israf, dinimizce men edilmiştir.

Yorum Beğen906
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıözden rıza ışık:

İslamiyet bu değil ve Bu Tarz Paylaşımlar Fenomen olmak ve Beğeni almak İçin yapılması İnsanların İslamiyet'e bakışına zarar veriyor. YAZIK

Yorum Beğen569
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMavi Balık:

son zamanlarda böyle şeyler çoğaldı cinsiyet partisi.sünnet düğününe kına gecesi.umre mevlidi bunlar hep organizazyon şirketlerinin piyasa yapma çabası.kimbilir organizasyon şirketi bu fenomene tanıtım için nekadar ödemiştir.

Yorum Beğen547
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Zavallılar.. Kendisi aptalları kandırır anca

Yorum Beğen301
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıkmn4083:

din ve gösteriş aynen de tam peygamberimiz(Sav) yaşayışı gibi oda böyle yaşamıştı, ehli sünnetde de böyledir. bunlarda tahkiki iman sahipleri işte

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme241
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Haber YorumlarıBfb Kpss:

Yüce Allah her şeyi gören ve bilendir. Bu mübarek ay da yapılan israfı ve şatafatın hesabını hem bu dünyada hem ahirette soracaktır.

Yorum Beğen260
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıCelal Koca:

Dinimizde israfa yer yok bu soytarılık. Dinle alakası yok

Yorum Beğen193
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