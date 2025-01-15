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Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'a seslendi! "Dualarım seninle"

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Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Filiz Akın, sağlık sorunları nedeniyle Bodrum'dan İstanbul'a sevk edildi. Hülya Koçyiğit de yakın arkadaşı Akın için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte 'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak isimlendirilen Filiz Akın, uzunca bir zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.

1 Eylül tarihinden beri zatürre ve geçirdiği enfeksiyonlar nedeniyle tedavi gören 82 yaşındaki usta oyuncu, sık sık sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıyordu.

İSTANBUL'A NAKLEDİLDİ

Bodrum'da tedavisi süren Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul'a getirildi. Filiz Akın'ın tedavisine İstanbul'da daha iyi şartlarda devam edileceği belirtildi.

HÜLYA KOÇYİĞİT'TEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Hülya Koçyiğit de Instagram hesabından yakın arkadaşı Filiz Akın'ın bir karesini paylaşarak, "Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz'im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz. " dedi.

Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'a seslendi! 'Dualarım seninle'

Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'a seslendi!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Yusuf Yusuf seslerini hissetmeye başlayınca dua öyle mi. Samimi değilsiniz vesselam...

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