Hollanda'da Renkli Uçurtma Festivali
Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen uçurtma festivalinde, farklı temalardan oluşan renkli uçurtmalar sahil kenarında görsel şölen oluşturdu. Binlerce ziyaretçi ve çocuklar keyifli bir gün geçirdi.
Hollanda'nın Lahey kentinin Scheveningen ilçesinde sahil kenarında uçurtma festivali düzenlendi.
Scheveningen Bad Vakfınca 1978'den beri 43'üncüsü düzenlenen festivalde, ülkenin farklı kentlerinden gelen ustalar tarafından tasarlanan uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.
Farklı temalardan oluşan uçurtmalar, iki gün süren festivale katılan binlerce ziyaretçinin ilgi odağı oldu.
Aileleriyle sahile gelen çocuklar da uçurtma uçurarak keyifli bir gün geçirdi.
Kaynak: AA / Yaşam