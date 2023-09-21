Hisarcık'ta çocuklar ata binme yarıştı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocukların ata binebilmek adeta birbirleriyle yarışması renkli görüntüler oluşturdu. Mahalle Muhtarı İsmail Yıldırım, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak adına düzenledikleri etkinlikte çocukların 'Paşa' isimli ata gösterdikleri sevgi ve ilginin aileleri ve kendilerini memnun ettiğin söyledi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocukların ata binebilmek adeta birbirleriyle yarışması renkli görüntüler oluşturdu.
82. Yıl Mahallesi TOKİ konutlarında Muhtar İsmail Yıldırım tarafından düzenlenen mahalle çocuklarının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Süleyman Yolcu'nun "Paşa" isimli atını sevip okşayan çocuklar, daha sonra ata binmenin keyfini yaşadı.
Mahalle Muhtarı İsmail Yıldırım, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak adına düzenledikleri etkinlikte çocukların "Paşa" isimli ata gösterdikleri sevgi ve ilginin aileleri ve kendilerini memnun ettiğin söyledi. - KÜTAHYA