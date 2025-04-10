'Her şey çok güzel olacak' sloganın mimarı Berkay Gezgin hakkında tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte düzenlenen protesto eylemlerinde gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

102 ÖĞRENCİYE TAHLİYE

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu öğrencilerden 102'si hakkında tahliye kararı verdi. Dün akşam da 25 genç cezaevinden tahliye edilmişti. Böylelikle Son 24 saatte 127 öğrenci hakkında tahliye kararı verilmiş oldu.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" SLOGANININ MİMARI DA TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, tahliye edilenler arasında kamuoyunun tanıdığı bir isim de yer aldı. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 2019 yerel seçimlerinde kullandığı, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olarak bilinen Berkay Gezgin de hakkında tahliye kararı verilen 102 genç arasında yer aldı.

PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLMİŞTİ

22 yaşındaki üniversite öğrencisi, CHP'nin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultay'da Parti Meclisi'ne seçilmişti.