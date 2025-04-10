İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den dikkat çeken açıklama
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu

"Her şey çok güzel olacak" sloganın mimarı Berkay Gezgin hakkında tahliye kararı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması sonrası İstanbul'da gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan 102 öğrencinin tahliyesine karar verildi. Tahliye edilen öğrenciler arasında "Her şey çok güzel olacak" sloganın mimarı olarak tanınan Berkay Gezgin de yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte düzenlenen protesto eylemlerinde gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

'Her şey çok güzel olacak' sloganın mimarı Berkay Gezgin hakkında tahliye kararı

102 ÖĞRENCİYE TAHLİYE

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu öğrencilerden 102'si hakkında tahliye kararı verdi. Dün akşam da 25 genç cezaevinden tahliye edilmişti. Böylelikle Son 24 saatte 127 öğrenci hakkında tahliye kararı verilmiş oldu.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" SLOGANININ MİMARI DA TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, tahliye edilenler arasında kamuoyunun tanıdığı bir isim de yer aldı. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 2019 yerel seçimlerinde kullandığı, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olarak bilinen Berkay Gezgin de hakkında tahliye kararı verilen 102 genç arasında yer aldı.

'Her şey çok güzel olacak' sloganın mimarı Berkay Gezgin hakkında tahliye kararı

PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLMİŞTİ

22 yaşındaki üniversite öğrencisi, CHP'nin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultay'da Parti Meclisi'ne seçilmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.